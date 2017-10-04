На железнодорожном вокзале Белова начали продавать билеты на автобусы

В Белове на железнодорожном вокзале открыли продажу билетов на автобусные рейсы. Все желающие могут купить билеты на междугородные и межрегиональные рейсы, следующие по территории области или транзитом через неё.

«Новая услуга позволит пассажирам сэкономить время, особенно тем, кому необходимы сложные маршруты с пересадками на другие виды транспорта. К примеру, жители посёлков Трудармейского и Артышты, которые прибывают в Белово электропоездом и далее едут транзитом через Кемерово в Тайгу, смогут на вокзале Белова купить билеты сразу на оба рейса: Белово — Кемерово и Кемерово — Тайга», — пояснили в АО «Кузбасс-пригород».

Аналогичная услуга действует на автобусные рейсы в пригородных кассах вокзалов Тайга и Томск-1. В компании также напомнили, что за покупку на ж/д вокзале билетов на автобусы взимается комиссия. Оформить билеты можно только по полному тарифу.