Более 16  000 кузбассовцев обратились в больницы с ОРВИ

Последние новости:
Туристы вновь смогут летать во Вьетнам и Индию из кемеровского аэропорта
В Междуреченске прочитают послание пятидесятилетней давности
На железнодорожном вокзале Белова начали продавать билеты на автобусы
Новокузнечан напугали человеческие ноги в мусорном контейнере
Анжеро-судженец ради онлайн-игр «обложил налогами» соседа-пенсионера
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказали о ситуации с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе. Только за прошедшую неделю — с 25 сентября по 1 октября — в больницы с признаками ОРВИ обратились 16 700 человек.
Отмечается, что в данный момент продолжается прививочная кампания по гриппу. Более 40 000 работников медучреждений получили вакцину. Также прививку поставили 44 000 сотрудников образовательной сферы, 10 400 — коммунальной, 12 600 работников общественного транспорта и более 54 000 пенсионеров.
«Всего в рамках национального календаря профилактических прививок (за счёт средств федерального бюджета) в Кемеровской области привито более 590 000 человек, относящихся к контингентам высокого риска заболевания гриппом — 54,4% от плана. За счет дополнительных источников финансирования привито более 4 000 человек», — отметили в учреждении.
Планируется привить ещё не меньше миллиона кузбассовцев.
В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказали о ситуации с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе. Только за прошедшую неделю — с 25 сентября по 1 октября — в больницы с признаками ОРВИ обратились 16 700 человек.
Отмечается, что в данный момент продолжается прививочная кампания по гриппу. Более 40 000 работников медучреждений получили вакцину. Также прививку поставили 44 000 сотрудников образовательной сферы, 10 400 — коммунальной, 12 600 работников общественного транспорта и более 54 000 пенсионеров.
Планируется привить ещё не меньше миллиона кузбассовцев.