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Более 16  000 кузбассовцев обратились в больницы с ОРВИ

Опубликовано , 58 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказали о ситуации с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе. Только за прошедшую неделю — с 25 сентября по 1 октября — в больницы с признаками ОРВИ обратились 16  700 человек.

Отмечается, что в данный момент продолжается прививочная кампания по гриппу. Более 40  000 работников медучреждений получили вакцину. Также прививку поставили 44  000 сотрудников образовательной сферы, 10  400 — коммунальной, 12  600 работников общественного транспорта и более 54  000 пенсионеров.

«Всего в рамках национального календаря профилактических прививок (за счёт средств федерального бюджета) в Кемеровской области привито более 590  000 человек, относящихся к контингентам высокого риска заболевания гриппом — 54,4% от плана. За счет дополнительных источников финансирования привито более 4 000 человек», — отметили в учреждении.

Планируется привить ещё не меньше миллиона кузбассовцев.

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http://gazeta.a42.ru/uploads/439/43900150-a8c1-11e7-9c76-7bf456b9bf54.jpg

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказали о ситуации с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе. Только за прошедшую неделю — с 25 сентября по 1 октября — в больницы с признаками ОРВИ обратились 16  700 человек.

Отмечается, что в данный момент продолжается прививочная кампания по гриппу. Более 40  000 работников медучреждений получили вакцину. Также прививку поставили 44  000 сотрудников образовательной сферы, 10  400 — коммунальной, 12  600 работников общественного транспорта и более 54  000 пенсионеров.

«Всего в рамках национального календаря профилактических прививок (за счёт средств федерального бюджета) в Кемеровской области привито более 590  000 человек, относящихся к контингентам высокого риска заболевания гриппом — 54,4% от плана. За счет дополнительных источников финансирования привито более 4 000 человек», — отметили в учреждении.

Планируется привить ещё не меньше миллиона кузбассовцев.

 

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