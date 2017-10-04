Более 16  000 кузбассовцев обратились в больницы с ОРВИ

В Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказали о ситуации с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в регионе. Только за прошедшую неделю — с 25 сентября по 1 октября — в больницы с признаками ОРВИ обратились 16 700 человек.

Отмечается, что в данный момент продолжается прививочная кампания по гриппу. Более 40 000 работников медучреждений получили вакцину. Также прививку поставили 44 000 сотрудников образовательной сферы, 10 400 — коммунальной, 12 600 работников общественного транспорта и более 54 000 пенсионеров.

«Всего в рамках национального календаря профилактических прививок (за счёт средств федерального бюджета) в Кемеровской области привито более 590 000 человек, относящихся к контингентам высокого риска заболевания гриппом — 54,4% от плана. За счет дополнительных источников финансирования привито более 4 000 человек», — отметили в учреждении.

Планируется привить ещё не меньше миллиона кузбассовцев.