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В ТЦ «Лапландия» появится фуд-корт с KFC и «Макдоналдс»

Опубликовано , 98 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова, Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В редакцию «Газеты Кемерова» обратился один из владельцев точки общепита, который сообщил о том, что получил предложение об аренде в ТРЦ «Лапландия». В письмах (имеются в распоряжении редакции) значится, что уже «достигнута договорённость с ключевыми операторами зоны фуд-корта — „Макдоналдс“, KFC и YES Pizza».

В презентации говорится о том, что в торговом центре планируют изменить концепцию третьего этажа торгового центра, в том числе обустроить современную зону, где будут располагаться сети общественного питания. Также имеется схема нового дизайна, где обозначены места расположения известных брендов «Макдоналдс» и KFC. Письмо направлено потенциальному арендатору от представителя ТЦ «Лапландия» и «Сибирский городок».

Однако в самом ТЦ данную информацию не подтвердили.

«Нет подписанных договоров аренды с этими арендаторами. Утверждать о том, что эти рестораны откроются, мы не можем», — сказали «Газете Кемерова» в ТРЦ «Лапландия».

Такое же заявление об открытии сети фастфуда сделали представители известной фирмы.

«Мы официально эту информацию не подтверждаем», — заявили нашему корреспонденту в ООО «ГиД», франчайзи «Макдоналдс» в России.

Отметим, что на данный момент в Кемерове открыто два ресторана «Макдоналдс» — в Рудничном и Центральном районах. Представители всемирно известной сети обещали открыть третий, планировалось, что он будет находиться в Ленинском районе. Также в городе есть три заведения KFC — на Советском и Ленинградском проспектах, а также на Радуге.

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В редакцию «Газеты Кемерова» обратился один из владельцев точки общепита, который сообщил о том, что получил предложение об аренде в ТРЦ «Лапландия».

 

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