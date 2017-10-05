Назначен новый главврач кемеровской областной больницы

Новый главным врачом Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева назначили Вадима Гатина. С прежним руководителем медучреждения Евгением Беловым трудовой договор расторгли в связи с истечением срока его действия.

Ныне заслуженный врач России Вадим Гатин окончил лечебный факультет Кемеровского государственного медицинского института в 1986 году. Около 13 лет он занимался лечебной деятельностью как врач-нейрохирург. 14 лет он занимал пост заместителя главврача по хирургическим вопросам Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского (до 2017 года — Городская клиническая больницы № 3 Кемерова), совмещая работу врача с организационной и научной работой.

С 2008 года Гатин является главным областным специалистом по нейрохирургии. Занимается вопросами профессиональной подготовки врачей-интернов и клинических ординаторов по специальности «нейрохирургия», входит в состав областной аттестационной комиссии.

«При непосредственном участии Вадима Гатина на базе кемеровской горбольбницы № 3 был открыт травматологический центр первого уровня, для оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, их осложнениями и последствиями. Это позволило значительно оптимизировать сроки оказания медицинской помощи и снизить смертность от дорожно-транспортного травматизма», — сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения.

Он награждён почётной грамотой Министерства здравоохранения России, областными медалями «За веру и добро», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «Отцовская слава», «За служение Кузбассу». Звание заслуженного врача России он получил в 2015 году.