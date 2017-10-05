В городе-спутнике Лесная поляна построили два газопровода

Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Томск» построили в жилом районе Лесная Поляна два распределительных газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Газопровод длиной 2,25 километра и два пункта редуцирования газа построили для газификации 1 микрорайона 3 квартала Лесной Поляны. Теперь подключить газоснабжение могут 37 индивидуальных домовладений.

Ещё один газопровод построили до отопительной котельной, расположенной на территории перспективной застройки 3 микрорайона Лесной Поляны. Проект предполагает отопление территории Ботанического сада — оранжереи и административно-бытового комплекса.