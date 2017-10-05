В городе-спутнике Лесная поляна построили два газопровода

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Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Томск» построили в жилом районе Лесная Поляна два распределительных газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Газопровод длиной 2,25 километра и два пункта редуцирования газа построили для газификации 1 микрорайона 3 квартала Лесной Поляны. Теперь подключить газоснабжение могут 37 индивидуальных домовладений.
Ещё один газопровод построили до отопительной котельной, расположенной на территории перспективной застройки 3 микрорайона Лесной Поляны. Проект предполагает отопление территории Ботанического сада — оранжереи и административно-бытового комплекса.
«Введение в эксплуатацию построенных газопроводов создало условия для газификации жилого сектора и объектов инфраструктуры в строящихся районах Лесной поляны. Финансирование проекта осуществлялось за счёт средств инвестиционной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск», — сообщил директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области Евгений Быков.
Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Томск» построили в жилом районе Лесная Поляна два распределительных газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.