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Илья Середюк: «Мы хотим поменять отношение кемеровчан к окружающему миру»

Опубликовано , 81 просмотр
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о том, что город стал намного чище в последнее время. По его словам, это в том числе заслуга самих жителей.

«Регулярно кемеровчане адресуют вопросы власти, наша команда готова всё это вывозить (мусор, — прим.ред.), но мы хотим менять отношение людей к окружающему миру, пространству, в котором мы находимся. Нам дорогого стоило, чтобы очистить город. Мы активно работаем весной и летом, но в последний месяц снизили обороты по уборке. Я замечаю, что бумажек стало меньше. Люди стали приучаться к чистоте», — рассказал «Газете Кемерова» Илья Середюк.

Также мэр поведал, что сумел наладить контакт и договориться с представителями известных сетей фастфуда о том, что они должны убирать город за своими клиентами.

«Я хожу на работу пешком. Когда открылся первый «Макдоналдс», я заметил, скорее, не толпы молодёжи, а заполненные донельзя урны, летающий мусор по скверу на улице Кирова. География мусора до филармонии аж. Мы начали это убирать, но лучше не становилось. Поставить возле каждой урны человека невозможно. Тогда пригласили представителей «Макдоналдс» и KFC, предложили им нанять уборщика, который будет ходить с пакетом и убирать за их клиентами мусор. В итоге наладили совместное сотрудничество», — заключил Середюк.

Глава Кемерова отметил, что регулярно видел сообщения недовольных жителей, которые жаловались на мусор в центре. Он отслеживает все сообщения в Telegram-чате «КемеровоОнлайн».

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Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о том, что город стал намного чище в последнее время. По его словам, это в том числе заслуга самих жителей.

 

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