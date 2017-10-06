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Девушек Кузбасса приглашают на всероссийские конкурсы красоты

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Маиса Червова, Птица

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Фото © bird.a42.ru

В России стартуют конкурсы красоты «ТОП-Модель России 2017» и «ТОП-Модель России Plus», в котором могут принять участие и девушки из Кузбасса. Для этого нужно успешно пройти кастинг, который состоится в Кемерове.

«Конкурс пройдёт в Москве с 17-21 ноября 2017 года и соберёт самых ярких представительниц со всех регионов страны. Он проводится с целью популяризации модельного бизнеса в России, выявления и продвижения талантливых представительниц этой сферы деятельности», — сообщили организаторы.

Претендентки должны соответствовать определённым требованиям: иметь модельную внешность, рост от 173 сантиметров, пропорциональное и стройное телосложение, возраст от 16 до 30 лет (можно до 35), не иметь татуировок или шрамов. Также девушка должна быть легка в общении, обаятельной, творческой и талантливой.

А вот в категории «ТОП-Модель России Plus» требования не такие суровые: формы должны быть красивыми, возраст от 16 до 35 лет, обаятельность и отсутствие тату и шрамов.

Организаторы предупреждают, что нужно подать заявку на участие в кастинге. Сделать это можно по телефону: 8-961-705-4249 или написать на почту: art_concept@mail.ru. При себе нужно иметь туфли на каблуке и купальник. Кастинг абсолютно бесплатный.

Кастинг на конкурсы «ТОП-Модель России 2017» и «ТОП-Модель России Plus»

Улица Ноградская, 5-312

28 октября, начало в 14:00

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В России стартуют конкурсы красоты «ТОП-Модель России 2017» и «ТОП-Модель России Plus», в котором могут принять участие и девушки из Кузбасса. Для этого нужно успешно пройти кастинг, который состоится в Кемерове.

 

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