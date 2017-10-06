Газеты и интернет
Радио
1°C, проливной дождь со снегом
Войти на сайт

В Кузбассе маленькие дети потерялись на железной дороге

Опубликовано , 49 просмотров
Вести-Кузбасс

Последние новости:

Фото © vesti42.ru

В Белове сотрудники транспортной полиции нашли детей четырёх и двух лет на железной дороге.

Сотрудники ведомства 6 октября проводили рейд в парке станции и заметили двух несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Старшая девочка рассказала, что они с братом пошли гулять и заблудились. Также юная беловчанка сообщила, что её зовут Амина, а второго ребёнка зовут Спартак. По её словам, имена их родителей Инна и Захар.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность родственников малышей.

ЛО МВД России на станции Белово просит помочь в поисках родителей малышей, если вы располагаете какой-либо информацией о них, звоните по телефонам 9-25-49 или 8-913-132-2550.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/92517.html

http://vesti42.ru/news-files/news1507279943.jpg

В Белове сотрудники транспортной полиции нашли детей четырёх и двух лет на железной дороге.

 

Яндекс.Новости

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Белово нашли мать двух потерявшихся детей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец избил 11-летнюю девочку и отобрал у неё телефон

НГС42
НГС42

В Кемерово оштрафовали наглого водителя «Лэнд Крузер 200»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Лучшие учителя Кемерова: кого поздравил мэр

НИА Кузбасс
НИА Кузбасс

Всероссийские соревнования по корэш начнутся в Кемерове

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Заключённые одной из колоний в Кузбассе спали без постельного белья

Общество

Октябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345
6
78
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить