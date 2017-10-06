В Кузбассе маленькие дети потерялись на железной дороге

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В Белове сотрудники транспортной полиции нашли детей четырёх и двух лет на железной дороге.
Сотрудники ведомства 6 октября проводили рейд в парке станции и заметили двух несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
Старшая девочка рассказала, что они с братом пошли гулять и заблудились. Также юная беловчанка сообщила, что её зовут Амина, а второго ребёнка зовут Спартак. По её словам, имена их родителей Инна и Захар.
Сейчас правоохранители пытаются установить личность родственников малышей.
ЛО МВД России на станции Белово просит помочь в поисках родителей малышей, если вы располагаете какой-либо информацией о них, звоните по телефонам 9-25-49 или 8-913-132-2550.
В Белове сотрудники транспортной полиции нашли детей четырёх и двух лет на железной дороге.