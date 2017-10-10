В Кемерове осудили похитителей более 1,6 млн рублей у пациентов психбольницы

Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении троих местных жителей, похитивших у пациентов психиатрической больницы более 1,6 млн рублей.

Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

С заявлением в полицию обратилась заведующая одного из отделений медицинского учреждения.

При проверке документов обнаружилось, что со сберегательных книжек пяти пациентов были похищены денежные средства.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастны трое жителей областного центра.

«Один из фигурантов проходил лечение в психиатрической больнице и выяснил, у кого из пациентов на сберегательных книжках имеются крупные денежные суммы. Для совершения хищений злоумышленник привлёк двух своих знакомых», — уточнили в ведомстве.

Подельники подделали доверенности на получение денег от имени потерпевших и под чужими именами перевели их на свои карты, после чего обналичили.

В ходе следствия было установлено, что они похитили у пяти пациентов медучреждения в общей сложности более 1,6 млн рублей.

Суд признал фигурантов дела виновными и приговорил к реальному лишению свободы: организатору преступлений назначено 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его соучастники получили по три года лишения свободы.