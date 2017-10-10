Газеты и интернет
Радио
2°C, пасмурно
Войти на сайт

В Кемерове осудили похитителей более 1,6 млн рублей у пациентов психбольницы

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © cdn1.img.ria.ru

Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении троих местных жителей, похитивших у пациентов психиатрической больницы более 1,6 млн рублей.

Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

С заявлением в полицию обратилась заведующая одного из отделений медицинского учреждения.

При проверке документов обнаружилось, что со сберегательных книжек пяти пациентов были похищены денежные средства.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастны трое жителей областного центра.

«Один из фигурантов проходил лечение в психиатрической больнице и выяснил, у кого из пациентов на сберегательных книжках имеются крупные денежные суммы. Для совершения хищений злоумышленник привлёк двух своих знакомых», — уточнили в ведомстве.

Подельники подделали доверенности на получение денег от имени потерпевших и под чужими именами перевели их на свои карты, после чего обналичили.

В ходе следствия было установлено, что они похитили у пяти пациентов медучреждения в общей сложности более 1,6 млн рублей.

Суд признал фигурантов дела виновными и приговорил к реальному лишению свободы: организатору преступлений назначено 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его соучастники получили по три года лишения свободы.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/92560.html

https://cdn1.img.ria.ru/images/148834/93/1488349377.jpg

Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении троих местных жителей, похитивших у пациентов психиатрической больницы более 1,6 млн рублей.

 

Яндекс.Новости

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове перекроют улицы из-за антитеррористических учений

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанка из-за музыки в наушниках врезалась в электровоз

Сибдепо
Сибдепо

В кемеровской Лесной Поляне построят третью школу и школу искусств

VSЁ42
VSЁ42

Стало известно, сколько квартир построили в Кузбассе с начала 2017-го

VSЁ42
VSЁ42

Поезд сбил насмерть молодую женщину в Кемерове

VSЁ42
VSЁ42

Рецидивиста из Кузбасса осудили за кражу фляги

Общество

Октябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9
10
1112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить