В Кемерове осудили похитителей более 1,6 млн рублей у пациентов психбольницы

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Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении троих местных жителей, похитивших у пациентов психиатрической больницы более 1,6 млн рублей.
Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
С заявлением в полицию обратилась заведующая одного из отделений медицинского учреждения.
При проверке документов обнаружилось, что со сберегательных книжек пяти пациентов были похищены денежные средства.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастны трое жителей областного центра.
«Один из фигурантов проходил лечение в психиатрической больнице и выяснил, у кого из пациентов на сберегательных книжках имеются крупные денежные суммы. Для совершения хищений злоумышленник привлёк двух своих знакомых», — уточнили в ведомстве.
Подельники подделали доверенности на получение денег от имени потерпевших и под чужими именами перевели их на свои карты, после чего обналичили.
В ходе следствия было установлено, что они похитили у пяти пациентов медучреждения в общей сложности более 1,6 млн рублей.
Суд признал фигурантов дела виновными и приговорил к реальному лишению свободы: организатору преступлений назначено 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его соучастники получили по три года лишения свободы.
Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении троих местных жителей, похитивших у пациентов психиатрической больницы более 1,6 млн рублей.