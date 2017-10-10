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В Кемерове дорожники завершили ремонтные работы на Кузбасском мосту

Опубликовано , 59 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © i.sibdepo.ru

Для автомобилистов теперь открыты все шесть полос дороги.

В Кемерове дорожники завершили ремонтные работы на Кузбасском мосту. Об этом Сибдепо рассказал очевидец.

«Ещё вчера утром (9 октября, – прим. Сибдепо) ехал по мосту со стороны Рудничного района, крайняя правая полоса была перекрыта. Сегодня же для движения доступны все шесть полос дороги», – пояснил собеседник издания.

Напомним, специалисты планировали завершить ремонт дороги на Кузбасском мосту 8 октября. Ранее из-за ремонтных работ на объекте не раз возникали пробки на улице Терешковой.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/92581.html

http://i.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/10/10_big-400x266.jpg?x38503

Для автомобилистов теперь открыты все шесть полос дороги.

 

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