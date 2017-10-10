В Кузбассе сократилось количество аварий по вине пьяных водителей

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Об этом рассказали руководитель Управления ГИББД региона Александр Реветнев.
По его словам, удалось пресечь почти 12 000 фактов управления нетрезвыми водителями. Это положительно сказалось на статистике ДТП: по вине пьяных автомобилистов снизилось число аварий на 13,2% (с 197 происшествий до 171). Число погибших уменьшилось на 35,3%, а травмированных — на 26,3% (44 и 219 человек соответственно).
В целом за это время случилось 2 013 аварий, в которых погибло 198 человек и травмировалось 2 613. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года аварийность снизилась на 7,3%. Также уменьшилось количество ДТП с участием детей — на 3,7%. Несмотря на то, что число травмированных стало меньше, погибших детей увеличилось в два раза. При этом в авариях были виноваты преимущественно водители.
Отмечается, что этого удалось добиться благодаря комплексной работе всех заинтересованных служб и ведомств. В частности, в регионе неоднократно проводили рейды, направленные на выявление нарушений водителями правил очерёдности проезда, несоответствие скорости, выезд на встречную полосу. Всего было пресечено 422 000 нарушений среди автолюбителей и 96 500 среди пешеходов.
Об этом рассказали руководитель Управления ГИББД региона Александр Реветнев.