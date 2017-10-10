В Кузбассе сократилось количество аварий по вине пьяных водителей

Об этом рассказали руководитель Управления ГИББД региона Александр Реветнев.

По его словам, удалось пресечь почти 12 000 фактов управления нетрезвыми водителями. Это положительно сказалось на статистике ДТП: по вине пьяных автомобилистов снизилось число аварий на 13,2% (с 197 происшествий до 171). Число погибших уменьшилось на 35,3%, а травмированных — на 26,3% (44 и 219 человек соответственно).

В целом за это время случилось 2 013 аварий, в которых погибло 198 человек и травмировалось 2 613. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года аварийность снизилась на 7,3%. Также уменьшилось количество ДТП с участием детей — на 3,7%. Несмотря на то, что число травмированных стало меньше, погибших детей увеличилось в два раза. При этом в авариях были виноваты преимущественно водители.

Отмечается, что этого удалось добиться благодаря комплексной работе всех заинтересованных служб и ведомств. В частности, в регионе неоднократно проводили рейды, направленные на выявление нарушений водителями правил очерёдности проезда, несоответствие скорости, выезд на встречную полосу. Всего было пресечено 422 000 нарушений среди автолюбителей и 96 500 среди пешеходов.