На нескольких участках Кемерова ограничат движение из-за учений

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В Кемерове пройдут плановые антитеррористические учения на объектах массового пребывания людей. В связи с этим 12 октября с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение на нескольких участках дорог.
Это коснётся улицы Марковцева от проспекта Ленинградского до улицы Ворошилова, нечётной стороны бульвар Строителей от улицы Стройотрядовской до улицы Марковцева и чётной стороны бульвара Строителей от дома № 44 до улицы Марковцева.
«Просим горожан учитывать эту информацию при формировании маршрутов передвижения по городу», — обратились к кемеровчанам в администрации города.
В Кемерове пройдут плановые антитеррористические учения на объектах массового пребывания людей. В связи с этим 12 октября с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение на нескольких участках дорог.