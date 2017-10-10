На нескольких участках Кемерова ограничат движение из-за учений

В Кемерове пройдут плановые антитеррористические учения на объектах массового пребывания людей. В связи с этим 12 октября с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение на нескольких участках дорог.

Это коснётся улицы Марковцева от проспекта Ленинградского до улицы Ворошилова, нечётной стороны бульвар Строителей от улицы Стройотрядовской до улицы Марковцева и чётной стороны бульвара Строителей от дома № 44 до улицы Марковцева.