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В Кузбассе за неделю более 11 тысяч детей обратились к врачам с симптомами ОРВИ

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Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © handmade-idei.ru

В регионе продолжается предсезонная иммунизация населения против гриппа.

На прошлой неделе в больницы с симптомами ОРВИ обратились 15,6 тыс. кузбассовцев, в том числе 11,6 тыс. детей. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на территории региона остаётся спокойной.

«Заболеваемость ОРВИ определяется негриппозными вирусами. В клиническом материале у двух больных идентифицированы вирусы парагриппа, у шести – аденовирусы», – рассказали в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в регионе продолжается предсезонная иммунизация населения против гриппа. На 9 октября в области привили около 650 тыс. человек, в том числе более 260 тыс. детей.

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В регионе продолжается предсезонная иммунизация населения против гриппа.

 

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