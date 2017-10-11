В Кузбассе за неделю более 11 тысяч детей обратились к врачам с симптомами ОРВИ

В регионе продолжается предсезонная иммунизация населения против гриппа.

На прошлой неделе в больницы с симптомами ОРВИ обратились 15,6 тыс. кузбассовцев, в том числе 11,6 тыс. детей. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на территории региона остаётся спокойной.

«Заболеваемость ОРВИ определяется негриппозными вирусами. В клиническом материале у двух больных идентифицированы вирусы парагриппа, у шести – аденовирусы», – рассказали в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в регионе продолжается предсезонная иммунизация населения против гриппа. На 9 октября в области привили около 650 тыс. человек, в том числе более 260 тыс. детей.