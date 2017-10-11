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В Новокузнецке сварливая продавщица продавала алкоголь школьникам

Опубликовано , 94 просмотра
Автор текста Екатерина Романова, КП в Кузбассе

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Фото © gorodkirov.ru

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела

Неравнодушие граждан помогло задержать продавца новокузнецкого магазина.

Покупатели одного из магазинов в Куйбышевском районе Новокузнецка были неприятно удивлены, увидев, как продавец вручает 17-летней покупательнице пиво. Граждане сделали замечание продавцу, однако та стала оскорблять покупателей. Вскоре по сигналу горожан приехали сотрудники полиции.

«С инспекторами по делам несовершеннолетних продавец разговаривать отказалась, документы на алкогольную продукцию не предоставила, — сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области». — Ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позже оказалось, что 41-летняя женщина ранее привлекалась к ответственности за продажу пива несовершеннолетним. Так, в марте ее задержали за продажу пенного напитка 15-летнему школьнику. И если в первый раз женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей, то за повтороное нарушение ей грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или один год исправительных работ.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/92595.html

http://gorodkirov.ru/media/main_photos/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA.jpg

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела

 

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