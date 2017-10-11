В мэрии Кемерова пояснили, зачем нужны высокие знаки пешеходных переходов

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Жители Кемерова заметили, что на некоторых участках знаки, обозначающие пешеходные переходы, стали возвышаться над дорогой. Для чего это сделано, рассказали в городской администрации.
«Данные знаки 5.19.1 и 5.19.2 установлены по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги». Это сделано для того, чтобы обезопасить людей. Согласно ГОСТу, на проезжей части, где три и более полос для движения, помимо обычных знаков должны быть дублирующие, установленные над дорогой. Это позволяет водителям издалека видеть, что они приближаются к пешеходному переходу. К тому же все знаки выполнены с флуоресцентной рамкой, что делает их более заметными в темное время суток», — рассказали «Газете Кемерова» в пресс-службе ведомства.
Также кемеровчане заметили, что на некоторых участках дорожные знаки располагаются криво. Кроме того, иногда можно заметить аж три указателя, что вводит многих автомобилистов в ступор. В мэрии пояснили, что работа в данном направлении продолжается, все недостатки собираются устранить.
«Подрядчики продолжают работу по установке новых знаков, срезу старых и монтажу их на высокие стойки. Стоит отметить, что специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства регулярно проводят объезды, выявляя недочёты, делая замечания или рекомендации подрядчикам, которые устраняют их устраняют», — заключили в администрации.
Жители Кемерова заметили, что на некоторых участках знаки, обозначающие пешеходные переходы, стали возвышаться над дорогой. Для чего это сделано, рассказали в городской администрации.