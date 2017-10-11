Студенты КемГУ поедут в Италию и будут получать стипендию в 850 евро

Кемеровский государственный университет подписал соглашение с Высшей школой переводчиков (Scuolasuperiorepermediatori linguistici, Пиза). По программе Erasmus+ Совета Европы университеты-партнёры могут организовать международные обмены для студентов и преподавателей.

Два студента КемГУ уже в следующем году отправятся на обучение в Италию и будут получать стипендии от Совета Европы, которые составят 850 евро в месяц. Всего в рамках программы выделено 162 850 евро.

«В ближайшее время на сайте ИФИЯМ стартует конкурс для соискателей стипендий. Претенденты должны иметь отличную успеваемость и в совершенстве владеть английским и итальянским языками. Обладатели стипендий определятся в ноябре 2017 года», — сообщили в пресс-службе КемГУ.

В вузе добавили, что инициатором партнёрства выступали выпускница КемГУ Ольга Кобзева. Сейчас она преподаёт русский язык как иностранный в Пизе.