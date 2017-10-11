Коттедж за 79 миллионов продают в деревне под Новокузнецком

На этой неделе в центре внимания нашей рубрики деревня Куртуково Новокузнецкого района. Здесь выставлен на продажу самый дорогой к (с огромным отрывом) коттедж на юге Кузбасса. Он выставлен на продажу на сайте cian.ru. Почти 80 миллионов рублей – это вам не шутки. Давайте посмотрим, за что хозяева хотят получить такую приятную сумму.

Куртуково – это деревня между Новокузнецком и Осинниками, достаточно удалённая от обоих городов, чтобы считаться экологичной не только по кузбасским меркам. Но это, конечно, не повод так задирать цены на жильё. А вот элитный посёлок Малово – повод. Это закрытый коттеджный посёлок, на его территорию не проникнет ни один житель Куртуково и вообще планеты Земля, если у него нет пропуска или приглашения от жителей. У таких жилых районов масса плюсов — круглосуточная безопасность, продуманная застройка, своя собственная инфраструктура и пресловутая экологичность. А из минусов – цена на жильё и обслуживание, а также неизбежная классовая ненависть со стороны прочих жителей Куртуково.

Внутри закрытого посёлка Малово отгорожен 1 гектар земли, на котором и располагается коттедж, который его хозяева именуют не иначе, как «один из лучших, представленных на рынке недвижимости в Новокузнецке ». Следует отметить, что территория усадьбы не ровная, как привыкло большинство из нас. Коттедж и другие постройки расположились на склоне, на нескольких уровнях.

Кроме коттеджа здесь имеется ещё один дом – гостевой. В нём 3 комнаты, санузел с душевой кабиной, своя котельная и гараж для гостей.

Для хозяев гараж свой, большой. У этого здания, впрочем, есть ещё одна функция – на его втором этаже находится жилая комната для прислуги. Ещё одно большое строение – деревянная двухуровневая баня. Обязательная беседка с камином и зоной барбекю прилагается. На территории участка пробурена собственная артезианская скважина, которая не только снабжает хозяев водой, но и позволила обустроить небольшой проточный водоём. А где-то в дальнем уголке затерялся кусок земли, который даже не стали фотографировать для будущих покупателей: огород, теплицы и курятник.

Минус у участка, пожалуй, только один — зелени здесь немного, а той что есть, еще расти и расти.

На цокольном этаже вполне логично оборудовали подсобные помещения и «тренажёрку». И не вполне логично – кинозал и бильярдную, обычно такие комнаты стремятся ввысь. Отделаны они в восточном стиле, с колоннами и мягким светом. Этажом выше – холл, гостиная с камином, столовая-кухня, санузел и закрытая веранда. На втором этаже – жилые помещения: три спальни (для каждой – своя гардеробная), кабинет и 2 санузла. И, наконец, есть ещё мансарда – чтобы обозревать окрестности и гордиться собой. Что касается интерьера, то хозяева заявляют, что всё внутри и снаружи «создаёт настрой эксклюзивности внутреннего убранства дома».

Стоит сказать пару слов об интерьере бани: снаружи она деревянная, а внутри – вообще деревянная. Все поверхности нарочито состарены, печка стилизована под русскую, на полу домотканые коврики. Как выразился бы Александр Сергеевич, там Русью пахнет.

Отапливается усадьба с помощью двух твердопливных котлов и/или двух электрокотлов плюс котёл в гостевом доме. Об артезианской скважине, обеспечивающей водоснабжение, мы уже писали. И даже электрическая подстанция тоже своя. Создаётся ощущение, что хозяева старались максимально отгородиться от всего мира, включая элитный посёлок Малово. Впрочем, теперь они, по неизвестным нам причинам, в большой мир всё же выходят. А усадьбу со всем, что там имеется, готовы уступить вам. За сумму, сравнимую с годовым бюджетом деревни Куртуково.