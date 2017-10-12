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В Кемерове 12 октября пройдёт форум приёмных родителей

Опубликовано , 102 просмотра
Автор текста Маиса Червова, Птица

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Фото © архив A42.RU

В Кемерове в рамках работы Школы приёмных родителей «Родительский дом — начало начал» состоится форум. Он пройдёт в администрации города 12 октября, в 17:00.

На форуме приёмных родителей обсудят наиболее актуальные вопросы в сфере семейной политики и детства, итоги реализации проекта «России важен каждый ребёнок», муниципального проекта «От опеки сиротства к воспитанию семьи». Также планируется обсудить развитие форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, эффективность реализации программ подготовки кандидатов в замещающие родители и сопровождение данных семей, обеспечение безопасности, защита прав и законных интересов детей в замещающих семьях, профилактика их «возврата» в организации для детей-сирот и детей и многое другое.

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архив A42.RU

В Кемерове в рамках работы Школы приёмных родителей «Родительский дом — начало начал» состоится форум. Он пройдёт в администрации города 12 октября, в 17:00.

 

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