Кемеровские школьники создали мультфильм о ремонте городских дорог

Учащиеся и педагоги городского Центра детского технического творчества создали анимационный фильм «Немного о дорогах». В нём в стихотворной форме рассказывается о реализации в Кемерове проекта «Безопасные и качественные дороги».

Мультфильм показали представителям отрасли дорожного хозяйства, которых сегодня поздравляли в администрации города накануне профессионального праздника. Посмотреть его можно в официальной группе «Безопасные и качественные дороги | Кемерово» в соцсети «ВКонтакте», на официальном сайте администрации города.