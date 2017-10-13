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Кемеровские школьники создали мультфильм о ремонте городских дорог

Опубликовано , 47 просмотров
Автор текста Виктория Котова , Газета Кемерова

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Видео © youtube.com

Учащиеся и педагоги городского Центра детского технического творчества создали анимационный фильм «Немного о дорогах». В нём в стихотворной форме рассказывается о реализации в Кемерове проекта «Безопасные и качественные дороги».

Мультфильм показали представителям отрасли дорожного хозяйства, которых сегодня поздравляли в администрации города накануне профессионального праздника. Посмотреть его можно в официальной группе «Безопасные и качественные дороги | Кемерово» в соцсети «ВКонтакте», на официальном сайте администрации города.

«Всего в этом году благодаря масштабному ремонту новый асфальт уложен на 33 участках городских магистралей, установлены объекты дорожной инфраструктуры», — сообщили в мэрии.

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Учащиеся и педагоги городского Центра детского технического творчества создали анимационный фильм «Немного о дорогах». В нём в стихотворной форме рассказывается о реализации в Кемерове проекта «Безопасные и качественные дороги».

 

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