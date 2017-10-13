Кемеровчанка стала финалисткой популярного в Великобритании кулинарного шоу

Уроженка города Кемерово Юлия Черногорова, три года назад уехавшая в Великобританию и вышедшая замуж за англичанина, стала финалисткой популярного телепроекта «Great British Bake Off». Это состязание между пекарями-любителями в Британии; телепроект в минувшем году побил все рекорды по популярности у зрителей.

Финал шоу в 2016 году посмотрели почти 16 миллионов англичан.

О своём участии в проекте Юлия Черногорова рассказала в эфире «Русской службы BBC» в сюжете видеоблогера и автора #Londonблог Бена Тавенера, где они вместе приготовили традиционное английское блюдо — булочки-сконы, традиционно употребляемые со сливками и джемом.

«Разрабатываем мы [участники шоу «Great British Bake Off»] все рецепты сами. Концепт такой: ты не можешь пойти и быстренько взять рецепт из интернета — организаторы шоу об этом быстро узнают, всё будет проверено. Необходимо именно свой рецепт придумать. Ну и частичку себя вложить», — рассказала Юлия Черногорова.

Она отметила, что имя победителя проекта уже известно, но информация не может быть разглашена до момента выхода финального выпуска программы в эфир.

В видео Юлия подробно рассказала, как и из чего приготовить знаменитые сконы так, как это делают хозяйки в Великобритании.