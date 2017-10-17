Кемеровчанка сыграла эпизодическую роль в сериале «Улица»

В сериале «Улица» на ТНТ на несколько минут появилась актриса из Кемерова Ольга Редько, ныне проживающая в Москве. Она исполнила эпизодическую роль жены начальника, увольняющую главного героя.

Ольга Редько известна в Кемерове после многолетней работы в Театре для детей и молодёжи. Сейчас она живёт и работает в столице. Актриса исполнила несколько ролей в кино, в том числе появилась в одной из серий сериала «След».

Сериал «Улица» является экспериментальным проектом, в котором создатели стараются поместить зрителей в существующую реальность. Они делают это в том числе за счёт того, что «вклеивают» в сериал актуальные события дня.

Напомним, что другие девушки из Кузбасса тоже участвовали в различных проектах на ТНТ. Например, Женя Искандарова получила минуту славы, появившись в «Универе», а также стала участницей Comedy Woman. Другая актриса получила одну из главных ролей в сериале «Остров», а также «Полицейский с Рублёвки».