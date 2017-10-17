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Кемеровчанка сыграла эпизодическую роль в сериале «Улица»

Опубликовано , 80 просмотров
Автор текста Маиса Червова, Птица

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Фото © bird.a42.ru

В сериале «Улица» на ТНТ на несколько минут появилась актриса из Кемерова Ольга Редько, ныне проживающая в Москве. Она исполнила эпизодическую роль жены начальника, увольняющую главного героя.

Ольга Редько известна в Кемерове после многолетней работы в Театре для детей и молодёжи. Сейчас она живёт и работает в столице. Актриса исполнила несколько ролей в кино, в том числе появилась в одной из серий сериала «След».

Сериал «Улица» является экспериментальным проектом, в котором создатели стараются поместить зрителей в существующую реальность. Они делают это в том числе за счёт того, что «вклеивают» в сериал актуальные события дня.

Напомним, что другие девушки из Кузбасса тоже участвовали в различных проектах на ТНТ. Например, Женя Искандарова получила минуту славы, появившись в «Универе», а также стала участницей Comedy Woman. Другая актриса получила одну из главных ролей в сериале «Остров», а также «Полицейский с Рублёвки».

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http://bird.a42.ru/images/uploads/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202017-10-17%20%D0%B2%209_35_56.png

В сериале «Улица» на ТНТ на несколько минут появилась актриса из Кемерова Ольга Редько, ныне проживающая в Москве. Она исполнила эпизодическую роль жены начальника, увольняющую главного героя.

 

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