Кемеровчанка сыграла эпизодическую роль в сериале «Улица»

Последние новости:
Аман Тулеев велел проверить всю снегоуборочную технику на готовность к зиме
Кузбасский йети стал хитом на Всемирном фестивале молодёжи и студентов
18 пожарных тушили загоревшиеся дом и надворную постройку в Новокузнецке
Владельца сети «Ваш Гастрономыч» привлекли к ответственности на 41 млн рублей
С начала года 55 пешеходов стали виновниками ДТП в Кемерове
В сериале «Улица» на ТНТ на несколько минут появилась актриса из Кемерова Ольга Редько, ныне проживающая в Москве. Она исполнила эпизодическую роль жены начальника, увольняющую главного героя.
Ольга Редько известна в Кемерове после многолетней работы в Театре для детей и молодёжи. Сейчас она живёт и работает в столице. Актриса исполнила несколько ролей в кино, в том числе появилась в одной из серий сериала «След».
Сериал «Улица» является экспериментальным проектом, в котором создатели стараются поместить зрителей в существующую реальность. Они делают это в том числе за счёт того, что «вклеивают» в сериал актуальные события дня.
Напомним, что другие девушки из Кузбасса тоже участвовали в различных проектах на ТНТ. Например, Женя Искандарова получила минуту славы, появившись в «Универе», а также стала участницей Comedy Woman. Другая актриса получила одну из главных ролей в сериале «Остров», а также «Полицейский с Рублёвки».
В сериале «Улица» на ТНТ на несколько минут появилась актриса из Кемерова Ольга Редько, ныне проживающая в Москве. Она исполнила эпизодическую роль жены начальника, увольняющую главного героя.