Кузбасский йети стал хитом на Всемирном фестивале молодёжи и студентов

Туристический символ Кузбасса — йети — пользуется популярностью на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Форум стартовал в минувшую субботу.

В составе делегации Кемеровской области 51 человек: студенты, активисты общественных движений, молодые специалисты. Также в Сочи приехали 40 кузбасских волонтёров, которые работают в качестве атташе российских и зарубежных делегаций, координируют работу фестивальных площадок и мероприятий. Также в Сочи открылся международный выставочный проект, там действуют несколько тематических экспозиций. Среди них «Регионы России и мира». Внимание многих гостей привлёк павильон Кемеровской области. Возле экспозиции «Наш Кузбасс» всех приветствует ростовая кукла йети, с которой делегаты фестиваля активно фотографируются. Особый интерес у молодёжи из разных стран вызывают национальный шорский костюм, изделия из берёсты, вагонетка с кузбасским углем, копия скелета сибирского пситтакозавра, жившего более 100 миллионов лет назад.