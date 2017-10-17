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Аман Тулеев велел проверить всю снегоуборочную технику на готовность к зиме

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

Губернатор Аман Тулеев провёл совещание на тему готовности коммунальных и дорожных служб региона к началу зимы. Он велел проверить всю снегоуборочную технику на соответствие требованиям, а также провести инструктажи и учебные занятия по эксплуатации техники в зимних условиях с работниками.

Замгубернатора Дмитрий Кудряшов отметил, что сегодня в Кузбассе имеется 700 единиц снегоуборочной техники. Также при обильных снегопадах может быть привлечено дополнительно до 1 700 автомобилей. На территории области имеется 15 400 кубических метров соли, 82 400 кубометров песка. Это позволит работать без перебоев до февраля, отметили в областной администрации.

По словам губернатора, необходимо обеспечить полную безопасность людей, для чего нужно привлечь абсолютно все ведомства: ЖКХ, дорожников, транспортников, ГИБДД, Гидрометцентра. В том числе следует обратить внимание на готовность общественного транспорта. Начальник департамента промышленности Леонид Старосвет подчеркнул, что в Кузбассе действуют 29 предприятий пассажирского транспорта. Всего работает 1 767 автобусов, 263 трамвая и 167 троллейбусов. Тулеев подчеркнул, что в транспорте ответственность за пассажира несёт водитель.

Отмечается, что в Кузбасс закупят 60 новых автобусов, которые заменят изношенный транспорт. Кроме того, в регионе останутся самые низкие цены на проезд в СФО.

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Губернатор Аман Тулеев провёл совещание на тему готовности коммунальных и дорожных служб региона к началу зимы. Он велел проверить всю снегоуборочную технику на соответствие требованиям, а также провести инструктажи и учебные занятия по эксплуатации техники в зимних условиях с работниками.

 

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