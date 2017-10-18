Обновленный бульвар Строителей в Кемерове откроют 20 октября

После реконструкции бульвар превратился в самый большой линейный парк в Кемеровской области

20 октября состоится торжественное открытие обновленного Бульвара Строителей в областной столице.

Начало мероприятий намечено на 16:30 часов, сообщает пресс-служба городской администрации. Кемеровчане увидят экспозицию «Вчера, сегодня, завтра», состоящую из уникальной подборки фотографий. Будут работать 30 активных площадок, где каждый найдет себе занятие по душе — от спортивных соревнований до творческих проектов. На главной сцене пройдет праздничный концерт. Художники продемонстрируют свои картины, а мастера — различные сувениры и поделки.

Кроме этого, каждый желающий сможет сдать нормативы ГТО, покататься на взятом на прокат велосипеде или гироскутере.