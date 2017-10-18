В Новокузнецке на площади Общественных мероприятий заменят сцену

Старая сцена, построенная более 20 лет назад, пришла в негодность

По сообщению пресс-службы городской администрации, старая сцена была построена более 20 лет назад. Сейчас пребывание на ней представляет опасность. Специалисты обнаружили сильную коррозию металлических конструкций, когда вскрыли сцену. Металлоконструкции располагаются не на бетонной площадке, а непосредственно на земле. В связи с этим были обнаружены дефекты и повреждения конструкций.

Было принято решение старую сцену демонтировать, а на её месте установить новую из современных материалов. К концу октября специалисты демонтируют пришедшую в негодность конструкцию, и к 400-летию города площадь Общественных мероприятий украсит новая сцена.