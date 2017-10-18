Новокузнечан приглашают пройти девять кругов ада на фото

Стать участником проекта новокузнецкого фотографа сможет любой желающий.

Новокузнецкий фотограф Егор Осмольский работает над масштабным проектом по одному из самых известных произведений Данте Алигьери — «Божественная комедия». Съемки будут проходить ещё на протяжении полугода, и все желающие могут присоединиться к проекту.

В ходе комплексной работы стилистов, режиссеров и фотографа будут созданы образы грешников во всех девяти кругах ада, как их описал Данте: скорбящие, сладострастники, чревоугодники, скупые, гневные, еретики, насильники, обманщики и предатели.

На сегодня уже отсняты первые три круга, но фотограф предупреждает: кроме материалов бэкстейдж, в Сеть он ничего не выкладывает. Такие меры предосторожности необходимы для сохранения идеи целиком до окончания проекта.

«Ни рост, ни вес, ни национальность, ни половая ориентация не имеют значения, ибо в ад пускают без портфолио! Участие любого — бесплатно, никто ни с кого внутри проекта денег не берет», — рассказал Сибдепо Егор Осмольский.

Узнать подробности можно в официальной группе во «ВКонтакте». По результатам проекта в Новокузнецке будет организована выставка весной следующего года.