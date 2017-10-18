КемГУ примет межрегиональный образовательный форум «RE:ПОСТ»

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В КемГУ пройдёт межрегиональный молодёжный научно-образовательный форум «RE:ПОСТ». В этом году мероприятие приурочили ко Дню народного единства.
Участников форума ждут научно-образовательная конференция, посвящённая изучению проблем гражданско-патриотического воспитания молодёжи, конкурс реализованных социальных проектов и проектных идей патриотического содержания, квест-викторина для школьников, выставка-презентация молодёжных организаций и проектов гражданско-патриотической направленности, интерактивные мастерские от участников выставки.
Подать заявки на участие в форуме можно до 25 октября включительно, сообщили в пресс-службе вуза.
В КемГУ пройдёт межрегиональный молодёжный научно-образовательный форум «RE:ПОСТ». В этом году мероприятие приурочили ко Дню народного единства.