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КемГУ примет межрегиональный образовательный форум «RE:ПОСТ»

Опубликовано , 56 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В КемГУ пройдёт межрегиональный молодёжный научно-образовательный форум «RE:ПОСТ». В этом году мероприятие приурочили ко Дню народного единства.

Участников форума ждут научно-образовательная конференция, посвящённая изучению проблем гражданско-патриотического воспитания молодёжи, конкурс реализованных социальных проектов и проектных идей патриотического содержания, квест-викторина для школьников, выставка-презентация молодёжных организаций и проектов гражданско-патриотической направленности, интерактивные мастерские от участников выставки.

Подать заявки на участие в форуме можно до 25 октября включительно, сообщили в пресс-службе вуза.

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В КемГУ пройдёт межрегиональный молодёжный научно-образовательный форум «RE:ПОСТ». В этом году мероприятие приурочили ко Дню народного единства.

 

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