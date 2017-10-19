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В Кемерове на открытии обновленного бульвара Строителей выступят 300 артистов

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Артур Хлопотин, КП в Кузбассе

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Фото © Илья Середюк

Мероприятие состоится 20 октября в 16.30.

На открытии обновленного бульвара Строителей выступят более 300 артистов. Торжественное мероприятие состоится 20 октября в 16.30.

На бульваре для горожан будут работать 30 площадок. Например, спортивные, где желающие смогут заняться фитнесом или сдать нормативы ГТО. Кроме того, гости праздника увидят экспозицию «Вчера, сегодня, завтра». Она предстовляет собой фотографии бульвара Строителей в разные годы.

«На сцене выступят городские творческие коллективы. Для молодежь пройдет чемпионат профессий, перфоманс от студентов КемГИК, ярмарка студенческих организаций КузГТУ, площадка здоровья, подготовленная студентами медакадемии», – рассказали в пресс-службе администрации города Кемерово.

Для старшего поколения организаторы подготовили танцевальную площадку, также выступят творческие коллективы ветеранов «Мой город – моя гордость». Также состоится фестиваль скандинавской ходьбы «Будь здоров, ветеран!» и многое другое.

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Илья Середюк

Мероприятие состоится 20 октября в 16.30.

 

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