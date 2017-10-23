Прокуратура помогла жителю Кемеровского района восстановить право на землю

В Кемеровском районе прокуратура помогла местному жителю получить право собственности на землю. От администрации района потребовали устранить нарушения.

По данным областной прокуратуры, житель посёлка Новоискитимска заключил с администрацией договор аренды земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства. На участке был построен дом, право собственности на который было зарегистрировано в установленном порядке.

В апреле 2017 года мужчина обратился в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность. Однако КУМИ обследовало участок и обнаружило объект незавершённого строительства (гараж), на который не было правоустанавливающих документов. В связи с этим мужчине отказали в передаче земли.

«Исходя из цели использования земельного участка (для индивидуального жилищного строительства) правовым основанием для предоставления, находящегося в муниципальной собственности земельного участка, является нахождение на нём жилого дома. Проверкой установлено, что цель предоставления земельного участка достигнута, жилой дом построен, право собственности зарегистрировано в установленном законом порядке. Следовательно, основания для отказа в предоставлении земельного участка отсутствовали», — пояснили в прокуратуре.

Прокурор внёс главе районе представление и потребовал устранить нарушения. В итоге администрация вынесла постановление о предоставлении мужчине земельного участка в собственность бесплатно.