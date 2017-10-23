В новом месте отдыха проведут сеанс одновременной игры

В Новокузнецке в понедельник, 23 октября, пройдет презентация Аллеи шахмат. В 17:00 здесь начнется сеанс одновременной игры.

Как сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка, аллея появилась в Саду Алюминщиков Кузнецкого района. Она выглядит, как пространство для игры – шахматные столы с сиденьями, которые расставлены в ряды. Все они находятся под навесом, чтобы горожане смогли укрыться от дождя. Аллею украшают арт-объекты в виде шахматных фигур.

«На сегодняшний момент, готовы малые архитектурные формы: ферзь, пешка и король. В течение октября будет завершено благоустройство всей площадки», — добавили в администрации.

На церемонию открытия приедут международные гроссмейстеры. Среди них чемпион России, чемпион Мира и Европы среди студентов Игорь Лысый; двукратный победитель Всемирных Шахматных олимпиад в составе команды Украины, Чемпион Европы Александр Моисеенко и другие.