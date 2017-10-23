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Кузбассовец ответит перед судом за смерть двухлетнего сына

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Виктория Котова , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Кузбассе завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гурьевска. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двухлетнему сыну.

Трагедия произошла в августе 2017 года. По версии следствия, жена попросила мужа, работавшего на приусадебном участке, последить за маленьким сыном. Однако пока мужчина занимался делами, мальчик прошёл до конца огорода и подошёл к сливной яме, заполненной водой. Яма была только прикрыта тонкой резиной и не была огорожена. Двухлетний ребёнок нашёл яму и провалился в неё.

«Через некоторое время мужчина заметил, что сына нигде нет, он стал искать его, а подняв резину, которой была закрыта яма, обнаружил мальчика без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего», — сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве сообщили, что семья на профилактических учётах не состояла. Мужчина признал вину полностью и со следствием сотрудничал. Правоохранительным органам в свою очередь указали усилить профилактическую работу с молодыми семьями, в которых есть маленькие дети.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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В Кузбассе завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гурьевска. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двухлетнему сыну.

 

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