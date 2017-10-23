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Более 1 миллиона получит Кузбасс на внедрение шахмат в школы

Опубликовано , 78 просмотров
Автор текста Маиса Червова, Птица

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Фото © bird.a42.ru

Кемеровская область выиграла грант на развитие губернаторской программы «Шахматы — в школу». Благотворительный фонд Геннадия и Елены Тимченко направит более 1 миллиона рублей на развитие данного проекта, реализуемого с 2012 года.

«На эти средства до конца 2017 года в 80 общеобразовательных учреждений региона поступят комплекты шахмат, специализированная литература, шахматные часы, демонстрационные шахматные доски», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первые сертификаты уже вручили в Новокузнецке на всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам — РАПИД гран-при России «Мемориал Б.А. Кустова».

Отмечается, что также в Кузбассе начался конкурс на лучшую организацию шахматного урока в школе. Итоги будут подведены весной следующего года. Призовой фонд составит один миллион рублей. Победители получат комплекты шахмат и литературу.

Согласно статистике, около 30 000 человек в Кузбассе занимаются шахматами. Детей обучают этой игре в 306 школах.

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Кемеровская область выиграла грант на развитие губернаторской программы «Шахматы — в школу». Благотворительный фонд Геннадия и Елены Тимченко направит более 1 миллиона рублей на развитие данного проекта, реализуемого с 2012 года.

 

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