С ноября в кассах кемеровского автовокзала можно купить билеты в Шерегеш

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Теперь пассажирам разрешается бесплатно провозить один сноуборд или лыжи.Теперь пассажирам разрешается бесплатно провозить один сноуборд или лыжи.
С 10 ноября из Кемерова начнут ездить автобусы до Шерегеш. Желающие могут приобрести билеты в кассах кемеровского автовокзала.
Как рассказали в «Кузбасспассажиравтотранс» купить билеты до горнолыжного поселка можно за 30 дней до отъезда.
Так, от кемеровского автовокзала автобус будет отправляться по пятницам в 8:00. При этом он будет заезжать в Новокузнецк. В Шерегеш автобус прибудет в 14:35, а на таштагольский автовокзал в 15:00.
В воскресенье автобус будет отправляться от автовокзала Таштагола в 15:30, от поселка Шерегеш (магазин «Кукуруза») — в 16:00. В Кемерово рейс не заезжая в Новокузнецк прибудет в 22:00.
Стоимость взрослого билета 700 рублей, детского — 350. Также скидку 50% могут получить студенты высших и средних учебных заведений очной формы обучения. Для этого в кассе необходимо предъявить студенческий билет. Кроме того, теперь разрешено бесплатно провозить один сноуборд или лыжи.
Теперь пассажирам разрешается бесплатно провозить один сноуборд или лыжи.Теперь пассажирам разрешается бесплатно провозить один сноуборд или лыжи.