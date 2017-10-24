С ноября в кассах кемеровского автовокзала можно купить билеты в Шерегеш

Теперь пассажирам разрешается бесплатно провозить один сноуборд или лыжи.Теперь пассажирам разрешается бесплатно провозить один сноуборд или лыжи.

С 10 ноября из Кемерова начнут ездить автобусы до Шерегеш. Желающие могут приобрести билеты в кассах кемеровского автовокзала.

Как рассказали в «Кузбасспассажиравтотранс» купить билеты до горнолыжного поселка можно за 30 дней до отъезда.

Так, от кемеровского автовокзала автобус будет отправляться по пятницам в 8:00. При этом он будет заезжать в Новокузнецк. В Шерегеш автобус прибудет в 14:35, а на таштагольский автовокзал в 15:00.

В воскресенье автобус будет отправляться от автовокзала Таштагола в 15:30, от поселка Шерегеш (магазин «Кукуруза») — в 16:00. В Кемерово рейс не заезжая в Новокузнецк прибудет в 22:00.

Стоимость взрослого билета 700 рублей, детского — 350. Также скидку 50% могут получить студенты высших и средних учебных заведений очной формы обучения. Для этого в кассе необходимо предъявить студенческий билет. Кроме того, теперь разрешено бесплатно провозить один сноуборд или лыжи.