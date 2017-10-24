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Кузбасский депутат Государственной Думы завел видеоблог

Опубликовано , 233 просмотра
Автор текста Александра Орешина

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Видео © youtube.com

Депутат Государственной Думы от Кемеровской области Антон Горелкин выложил на «YouTube» первый выпуск своего видеоблога. Прежде никто из федеральных парламентариев от Кузбасса не решался попробовать себя в роли видеоблогера.

Канал депутата Горелкина на популярном видеохостинге называется «Gorelkin.info», а видеоблог носит многозначительное название «В Думе».

«Это потому что про парламентские дела и потому что, надеюсь, мои слова будут способствовать мыслительным процессам у зрителей», — прокомментировал выбор названия влога сам депутат.

Первый выпуск видеоблога посвящен слухам о том, что Госдума якобы собирается узаконить налоговые сборы с владельцев домашних животных. Как рассказал Антон Горелкин, это неправда. Зато, как утверждает народный избранник, рассматриваемый в Думе законопроект «Об ответственном обращении с животными» вводит целый ряд норм, защищающих братьев наших меньших. Например, законопроект впервые предлагает рассматривать домашних животных не как имущество, а как живых существ, наделенных эмоциями. Также законопроект предусматривает полную ответственность владельцев животных за любые действия их питомцев.

Новые выпуски видеоблога Антона Горелкина будут появляться на YouTube-канале Gorelkin.info.

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Депутат Государственной Думы от Кемеровской области Антон Горелкин выложил на «YouTube» первый выпуск своего видеоблога. Прежде никто из федеральных парламентариев от Кузбасса не решался попробовать себя в роли видеоблогера.

 

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