Кузбасский депутат Государственной Думы завел видеоблог

Депутат Государственной Думы от Кемеровской области Антон Горелкин выложил на «YouTube» первый выпуск своего видеоблога. Прежде никто из федеральных парламентариев от Кузбасса не решался попробовать себя в роли видеоблогера.

Канал депутата Горелкина на популярном видеохостинге называется «Gorelkin.info», а видеоблог носит многозначительное название «В Думе».

«Это потому что про парламентские дела и потому что, надеюсь, мои слова будут способствовать мыслительным процессам у зрителей», — прокомментировал выбор названия влога сам депутат.

Первый выпуск видеоблога посвящен слухам о том, что Госдума якобы собирается узаконить налоговые сборы с владельцев домашних животных. Как рассказал Антон Горелкин, это неправда. Зато, как утверждает народный избранник, рассматриваемый в Думе законопроект «Об ответственном обращении с животными» вводит целый ряд норм, защищающих братьев наших меньших. Например, законопроект впервые предлагает рассматривать домашних животных не как имущество, а как живых существ, наделенных эмоциями. Также законопроект предусматривает полную ответственность владельцев животных за любые действия их питомцев.

Новые выпуски видеоблога Антона Горелкина будут появляться на YouTube-канале Gorelkin.info.