Кемеровчанин добрался до Малайзии на велосипеде за 105 дней

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Мужчина доехал до мыса Пиай.
Кемеровчанин Сергей Шадрин доехал до Малайзии на велосипеде. Напомним, что мужчина выдвинулся из кузбасской столицы 1 июля. В итоге он добрался до крайней южной точки материковой Евразии – мыса Пиай.
«Вот и сбылась мечта, о которой я так долго мечтал. Проехал от дома до мыса, при этом не использовал ни одного самолёта, поезда, автобуса, машины. Всё сам, своим трудом, от начала и до конца. Горжусь проделанной работой», – написал кемеровчанин в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, ему удалось преодолеть 11 597 км на велосипеде за 105 дней. При этом он потратил в дороге 1400$.
«Ещё в самом начале, когда только мечтал об этом, никто не верил в эту бредовую идею. Каждый уверял, что это невозможно, но, поверив в себя на 100%, можно осуществить всё, что угодно», – добавил Сергей Шадрин.
На странице жителя областного центра можно увидеть, как проходило его путешествие. Он регулярно публиковал посты с фото и своими комментариями.
Мужчина доехал до мыса Пиай.