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Аман Тулеев предложил пригласить на День шахтера-2018 патриарха Кирилла

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Автор текста Артур Хлопотин, КП в Кузбассе

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Фото © пресс-служба администрации Кемеровской области

Губернатор встретился с представителями кузбасского духовенства

Губернатор Аман Тулеев встретился с митрополитом Аристархом. Во время разговора с предствителями кузбасского духовенства глава региона предложил пригласить на День шахтера-2018 патриарха Московского и Вся Руси Кирилла. Поскольку в следующем году Кузбасс отметит несколько юбиленых дат.

Это 75-летие Кемеровской области, 100 лет со дня образования города Кемерово, 400-летний юбилей Новокузнецка, 25 лет Кузбасской митрополии. Губернатор поручил разработать программу совместных мероприятий с участием духовенства по подготовке праздничных дат.

«В Кузбассе проводится большая работа по возрождению духовных святынь и укреплению православных ценностей. Начиная с 1998 года, в регионе восстановили и вновь построили 495 храмов и часовен, – отметил Аман Тулеев», –рассказали в пресс-службе областной администрации.

По словам Амана Тулеева, на следующий год для храмов, церквей, православных приходов останутся льготы по коммунальным платежам.

В 2017 году бесплатным углем в количестве одной тысячи 500 тонн обеспечены храмы, монастыри, православные приходы Кузбасса.

Также губернатор подчеркнул, что и на следующий год для храмов, церквей, православных приходов останутся льготы по коммунальным платежам.

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пресс-служба администрации Кемеровской области

Губернатор встретился с представителями кузбасского духовенства

 

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