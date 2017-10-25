В Кузбассе пройдут акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом

На этой неделе в Кемеровской области проходят акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Отметим, что этот день отмечается 29 октября.

Так, в четверг, 26 октября, в кемеровских трамваях № 5 и № 10 врачи горбольницы № 1 расскажут о первых признаках инсульта и первой помощи при инсульте. Также с 13:00 до 15:00 студенты областного медколледжа раздадут пассажирам памятки о факторах риска.

27 октября профилактическая акция «Предупреди инсульт» пройдёт в центре здоровья новокузнецкой горбольницы № 29. Всем желающим проведут скрининговые исследования артериального давления и уровня холестерина в крови. С 9:00 до 12:00 участникам акции расскажут, как предотвратить острое нарушение мозгового кровообращения, по адресу: улица Рокоссовского, 6.

В воскресенье, 29 октября, в городском врачебно-физкультурном диспансере состоится День здоровья. Врачи побеседуют с жителями о том, что такое инсульт, и раздадут памятки. Также сами сотрудники диспансера примут участие в спортивной эстафете с 9:00 до 12:00.