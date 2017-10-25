Кемеровские компании могут принять участие в конкурсе проектов нового жилья

Правительство России и Минстрой организовали международный конкурс архитектурных концепций жилья и жилой застройки. Кемеровские архитекторы и компании могут принять в нём участие и представить свои проекты.

«Каждый участник конкурса разработает четыре проекта жилых зданий для одной из трех моделей городской среды – малоэтажной, среднеэтажной или центральной. Каждой из моделей соответствует определенный характер застройки, общественных пространств и улично-дорожной сети», – сообщили в администрации города.

В феврале 2018 года жюри определит 20 финалистов. Пять победителей получат по два миллиона рублей, пять обладателей второго места – по полтора миллиона и 10 обладателей третьего места – по одному миллиону.

Узнать о конкурсе подробнее и подать заявку можно на сайте – русскоязычная и англоязычная версии.