85 % кемеровчан положительно оценили состояние городских дорог

По индексу состояния дорожного хозяйства Кемерово и Новокузнецк попали в топ-10 городов России.

Финансовый университет при Правительстве РФ узнал, как оценивают состояние дорожного хозяйства в крупных и средних городах России. По данным исследования, 85% кемеровчан отметили, что состояние городских дорог можно назвать удовлетворительным и хорошим. При этом 90% жителей областного центра также положительно оценили работу общественного транспорта, а 80% – работу сотрудников ГИБДД.

В Новокузнецке же ситуация значительно отличается. Там только 63% горожан дали положительную оценку состоянию дорог. Что касается общественного транспорта, то в южной столице Кузбасса его работу удовлетварительно и хорошо оценили 82% населения, зато работу представителей Госавтоинспекции – 93%.

В целом, по индексу состояния дорожного хозяйства Кемерово и Новокузнецк попали в топ-10 средних и крупных городов России. Они заняли седьмую и восьмую позиции соответственно.