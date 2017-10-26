В Новокузнецке на сутки отключат телевидение и радио

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Работы будут проходить в дневное время.
По информации филиала РТРС «Кемеровский ОРТПЦ», в четверг, 26 октября, с 10:00 до 17:00, в Новокузнецке возможно временное прекращение работы телевидения и радио.
Планируются отключения следующих каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «Радио России», «Маяк», «НТВ», «Вести FM», «МИР», «ННТ / REN-TV», «Радио Сибирь-Кузбасс», «Милицейская волна», «Апекс-Радио», «Дети FM», «Наше радио», «Спорт FM».
Отметим, работы будут производиться только при благоприятных погодных условиях.
Работы будут проходить в дневное время.