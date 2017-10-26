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В Новокузнецке на сутки отключат телевидение и радио

Опубликовано , 62 просмотра
Автор текста Алла Мождженская, Сибдепо

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Фото © volynnews.com

Работы будут проходить в дневное время.

По информации филиала РТРС «Кемеровский ОРТПЦ», в четверг, 26 октября, с 10:00 до 17:00, в Новокузнецке возможно временное прекращение работы телевидения и радио.

Планируются отключения следующих каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», «Радио России», «Маяк», «НТВ», «Вести FM», «МИР», «ННТ / REN-TV», «Радио Сибирь-Кузбасс», «Милицейская волна», «Апекс-Радио», «Дети FM», «Наше радио», «Спорт FM».

Отметим, работы будут производиться только при благоприятных погодных условиях.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/92897.html

https://www.volynnews.com/files/news/2011/07-15/25334-1u.png

Работы будут проходить в дневное время.

 

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