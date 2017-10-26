В Кузбассе будут судить юношу, игнорировавшего корреспонденцию из военкомата

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В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Осинников, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу.
Весной юноша умышленно не являлся в отдел военного комиссариата для прохождения мероприятий, связанных с призывом. Он получал повестки, но требования о явке игнорировал.
Молодой человек предупреждался об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы. Военный комиссариат направил материалы в отношении уклониста в следственные органы.
Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.
В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Осинников, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу.