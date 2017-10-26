В Кузбассе будут судить юношу, игнорировавшего корреспонденцию из военкомата

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Осинников, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу.

Весной юноша умышленно не являлся в отдел военного комиссариата для прохождения мероприятий, связанных с призывом. Он получал повестки, но требования о явке игнорировал.

Молодой человек предупреждался об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы. Военный комиссариат направил материалы в отношении уклониста в следственные органы.

Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.