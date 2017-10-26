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В России вступают в силу новые правила провоза ручной клади

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Ксения Сушина, Газета Кемерова

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Фото © polezniesoveti.net

С 5 ноября вступают в силу новые правила провоза ручной клади в самолётах российских авиакомпаний. Соответствующая информация содержится в приказе Минтранса РФ, размещённом в среду на официальном портале правовой информации.

Теперь норма бесплатного провоза ручной клади не может быть меньше пяти килограммов. Ручная кладь, превышающая по весу указанную норму, должна быть сдана пассажирами в багажное отделение.

В приказе отмечается, что помимо указанной нормы провозимого багажа, пассажиры смогут взять с собой на борт рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка во время полёта, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, лекарственные препараты в количестве, необходимом для полёта, специальные костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, а также товары, купленные в магазинах Duty Free. Однако вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из магазинов Duty Free ведомство предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.

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С 5 ноября вступают в силу новые правила провоза ручной клади в самолётах российских авиакомпаний. Соответствующая информация содержится в приказе Минтранса РФ, размещённом в среду на официальном портале правовой информации.

 

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