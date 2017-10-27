Численность населения в Кемерове за последние пять лет выросла на 3,1 %

За пять лет число кемеровчан увеличилось на 3,1 % за счёт миграционного и естественного прироста. По данным на 1 января 2017 года, в областной столице постоянно проживало 556 920 человек.

В городской администрации отметили, что городской межведомственный Совет по делам семьи, женщин, детей и проблемам социально-демографического развития, на котором присутствовал мэр Илья Середюк, обсудили демографические показатели города за 2016 год и первое полугодие 2017.

Так, число новорождённых в 2016 году составило 6 893. Всё больше представительниц прекрасного пола решаются на рождение второго, третьего и последующих детей. Также увеличился миграционный прирост и составил 3 649 человек за 2016 год и 7 525 — за первое полугодие 2017. А вот покинули Кемерово 6 594 человека.

Совет планирует продолжить работу по развитию демографии в городе.