В Кузбассе на подготовку к Дню шахтера направят до 1 миллиарда рублей

В Таштагольском районе будут отремонтированы школы, больницы, дома культуры

На подготовку к Дню шахтера-2018 кузбасские власти планирую выделить до 1 миллиарда рублей. Об этом заявил первый заместитель губернатора Владимир Чернов на выездном заседании областного штаба по подготовке к празднику.

«Предварительно на мероприятия к главному областному празднику в 2018 году планируется направить от 700 миллионов до 1 миллиарда рублей из разных источников», — сказал Владимир Чернов.

Делегация побывала в населенных пунктах, объекты которых будут включены в программу подготовки к празднику. В этот список вошли поелки Мундыбаш, Темиртау, Каз, Центральный, Чугунаш, город Таштагол, а также сектор Е горнолыжного курорта «Шерегеш».

Участники штаба определили объекты, которые войдут в программу. Как отметили в областной администрации, в основном, это будут школы, больницы, учреждения культуры и спорта. Так, планируется провести ремонт терапевтического отделения Таштагольской районной больницы и реконструировать здание бывшего детсада в больницу поселка Каз.