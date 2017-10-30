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В Кузбассе завершился навигационный сезон для маломерных судов

Опубликовано , 65 просмотров
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © c.sibdepo.ru

С 29 октября выход на воду судам запрещён.

В воскресенье, 29 октября, в Кузбассе завершилась навигация для маломерных судов. Теперь выход на воду таким суднам запрещён. За нарушение установленного требования, горожан будут привлекать к административной ответственности. Ежегодно сроки навигации устанавливаются постановлением коллегии администрации Кемеровской области.

«Выход на воду на маломерном судне после закрытия навигации небезопасен. Ухудшение видимости во время осенних туманов, образование шуги из-за заморозков, резкие перепады дневных и ночных температур могут спровоцировать аварийные ситуации на воде», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Вместе с завершением периода навигации, до мая 2018 года приостанавливается аттестация местных жителей на право управления маломерными судами и выдачу соответствующих удостоверений.

В навигационный период 2017 года аттестацию прошли около 700 судоводителей. За этот период на нарушителей составили более 500 протоколов, а 11 маломерных судов поместили на штрафстоянки.

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http://c.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/10/Vyborg._Prichal_malomernyh_sudov.-900x675.jpg?x36332

С 29 октября выход на воду судам запрещён.

 

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