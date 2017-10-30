В Кемерове закупили спецтехнику для уборки дорог на 300 миллионов рублей

Автопарк спецтехники для уборки улично-дорожной сети в Кемерове пополнился на 58 единиц. По словам Ильи Середюка, была закуплена такая техника, которой до этого не было в нашем городе.

«Опыт предыдущего зимнего сезона показал, что изношенность техники по уборке улично-дорожной сети очень высокий — достигает 70%. Мы сталкивались с такими ситуациями, когда выходит грейдер и ломается через час, и мы не можем полноценно очистить от наледи. Его отвозят на базу, приобретаются запчасти, начинают монтировать. Всё это происходило в авральном режиме. Вывод один: необходима замена и постоянная модернизация нашего автопарка. Было принято решение благодаря поддержке нашего губернатора Амана Тулеева за счёт лизинговых систем приобрести для города Кемерово 58 единиц техники», — сказал журналистам во время осмотра новых спецмашин мэр Кемерова.

В число закупленной техники входят поливомоечные машины, вертикальные щетки для мытья дорожных ограждений, фронтальные погрузчики и навесное оборудование (ковши, мини-пылесосы, различные щётки и другое), разметочные машины. Также куплены небольшие тракторы, нужные для очистки от наледи и грязи остановок, которых до этого не было в пользовании кемеровских дорожников. По словам Середюка, в прошлом году поступило большое количество жалоб на текущее содержание остановок, в связи с чем и решили приобрести такую технику. Теперь подходы к общественному транспорту будут убирать не вручную, а механизированно, что сделает труд более эффективным. Кроме того, некоторые машины имеют изменяемую геометрию, что позволяет им убирать самые труднодоступные места, в том числе сделать очитку улиц частного сектора лучше.

Техника, нужная для уборки как в зимний, так и летний период, приобретена в лизинг, на эти цели ушло более 300 миллионов рублей. По словам Середюка, это средства из городского и областного бюджета.

«Всё это должно позитивно сказаться на качестве уборки дорог. Мы подтянем уровень состояния старой техники, посмотрим, как будут работать на практике закупленные машины. После регистрации новую технику направят в различные предприятия благоустройства города, она будет выходить на уборку улиц во всех районах, в том числе и в частный сектор», — уточнил Середюк.

Глава областной столицы отметил, что планируется и дальше продолжать обновлять автопарк спецтехники.