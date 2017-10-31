Путин поручил разобраться в конфликте NEMAGIA и Тинькова

Президент России поручил выяснить, действительно ли опергруппа обслуживала олигарха по личному вопросу.

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в конфликте между предпринимателем Олегом Тиньковым и кемеровскими блогерами из NEMAGIA Алексеем Псковитиным и Михаилом Печерским. Президент считает, что в обстоятельствах обысков у кемеровчан следует разобраться, потому что опергруппы не должны обслуживать олигархов в личных вопросах.

О данном случае Владимир Путин узнал на заседании Совета по правам человека. Журналист Максим Шевченков спросил у главы государства, что он думает по поводу случившегося. При этом конкретных имён журналист не назвал, он рассказал, что были обыски у кемеровских блогеров, которые высмеяли некоего олигарха.

«Это вообще безобразие. Надо просто с этим разобраться, я не знаю сути дела. Посмотрим обязательно», — цитирует ТАСС заявление Владимира Путина по поводу конфликта между банкиром и блогерами.

Напомним, в августе 2017 года Алексей Псковитин и Михаил Печерский выложили на своём YouTube-канале обзор о работе «Тинькофф банка». В конце августа основатель банка обратился в суд с требованием взыскать с блогеров по 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за клевету и оскорбления его супруги.

13 сентября в Сети появилась информация о том, что у Псковитина дома провели обыски московские опера, которые изъяли у него в том числе жёсткий диск и мобильный телефон. На следующий день Тиньков заявил, что готов отозвать иски, если кемеровчане удалят обзор и извинятся перед ним. Позднее предприниматель так и сделал. Он отозвал иски, а Центральный районный суд г. Кемерово прекратил производство по иску о защите и чести достоинства Олега Тинькова. Однако сами блогеры потом рассказали, что уголовное дело в отношении них так и не закрыли.