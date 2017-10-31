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Староста Виктория Истомина помогла в поисках заблудившегося в лесу мужчины

Опубликовано , 60 просмотров
Автор текста Александра Орешина

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Фото © 42.mchs.gov.ru

Поиски заблудившегося в лесу мужчины завершились успешно благодаря помощи старосты деревни Усть-Сосновка Яшкинского района. Староста смогла верно определить местонахождение потерявшегося и оказать содействие спасателям.

О том, что в районе деревни Усть-Сосновка потерялся человек, на пульт пожарной связи поздно вечером сообщил сын заблудившегося. Он принял решение обратиться за помощью, когда телефон его пожилого отца, отправившегося на рыбалку, стал не доступен и связь с ним прервалась. Как позже стало известно, мобильный телефон разрядился.

Оперативный дежурный сориентировалась по расстоянию и решила, чтобы не терять времени, связаться со старостой ближайшей деревни. Несмотря на вечернее время, староста Усть-Сосновки Виктория Ефимовна Истомина, хорошо зная местность, самостоятельно отправилась на поиски мужчины.

«Ориентир был на реку. Знала, что искать надо где-то там. Долго кричала, фонарем сигнализировала, отдаленно услышала его голос. Я запомнила это место и стала дожидаться спасателей», — рассказывает о событиях той ночи староста.

Вскоре из районного центра на поиски заблудившегося прибыли сотрудники МЧС России и полиции.

Андрей Томилов, начальник пожарно-спасательной части №6, пгт Яшкино: «Виктория Ефимовна знает почти каждую тропинку в этих местах. Но на улице было настолько темно, что даже на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Это, конечно, намного усложнило нашу задачу. Мы проехали вдоль и поперек, прошло уже полночи, но всё безрезультатно. Поехали в обратную сторону, и тут Виктория Ефимовна сказала повернуть туда, где, казалось бы, и дороги-то нет! И не ошиблась, мужчину удалось найти именно там».

Спасатели вывели заблудившегося из леса, медицинская помощь ему не потребовалась.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России, полиции, руководителей администрации Ленинского сельского поселения Яшкинского района и старосты деревни Усть-Сосновка поиски удалось завершить в кратчайшее время.

Для справки: Кемеровская область стала одним из первых сибирских регионов, где сельским старостам была оказана законодательная поддержка. Старосты населённых пунктов получили официальный статус в апреле 2016 г. с принятием областного закона «О сельских старостах». За это время старосты показали себя как люди, способные вовремя принять меры в любой ситуации и быть реальными помощниками руководителю местного самоуправления.

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http://42.mchs.gov.ru/upload/site69/document_news/Q3AyGX99Pd-big-reduce350.jpg

Поиски заблудившегося в лесу мужчины завершились успешно благодаря помощи старосты деревни Усть-Сосновка Яшкинского района. Староста смогла верно определить местонахождение потерявшегося и оказать содействие спасателям.

 

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