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В Кемерове вдвое ускорят нанесение дорожной разметки

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © i.sibdepo.ru

Власти города купили две новые разметочные машины.

В 2018 году в Кемерове вдвое ускорят нанесение дорожной разметки. Как рассказал журналистам глава столицы Кузбасса Илья Середюк, для этого город приобрёл две новые разметочные машины.

«Нам нужно оперативно проводить разметку дорог, потому что это влияет на безопасность движения, на эстетику города. Именно поэтому мы приобрели дополнительно две разметочные машины», – сказал мэр областного центра.

Ранее власти Кемерова были вынуждены привлекать сторонние организации для нанесения дорожной разметки. Поэтому, по словам Ильи Середюка, город «не справлялся с тем количеством задач, которое было».

«Теперь у нас появилась возможность увеличить объём работ по нанесению разметки в два раза. У нас было две собственных машины, теперь появились ещё две. Мы повысим оперативность выполнения задач по разметке», – добавил глава города.

Ранее Сибдепо сообщал, что в 2017 году покупка новой снегоуборочной техники для Кемерова обошлась в 300 млн рублей.

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http://i.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/10/IMG_6566-400x267.jpg?x36332

Власти города купили две новые разметочные машины.

 

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