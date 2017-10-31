Объём ВРП в Кузбассе достигнет к 2020 году 1,1 триллиона рублей

В Кемеровской области темпы прироста экономики каждый год будут фиксироваться на уровне не более 1,4%. В связи с этим, как отметили в администрации области, объём валового регионального продукта (ВРП) к 2020 году достигнет 1,1 триллиона рублей.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития до 2020 года представил замгубернатора Денис Шамгунов. По его словам, ежегодные темпы прироста объёма промышленного производства составят от 0,7% до 1,6%.

В 2018—2020 годы будет расти и зарплата – каждый год на 7,2 – 8,6%. В администрации добавили, что к 2020 году средняя оплата труда в регионе достигнет 40 700 рублей, а по стране – 46 185.