Газеты и интернет
Радио
-5°C, ясно
Войти на сайт

Объём ВРП в Кузбассе достигнет к 2020 году 1,1 триллиона рублей

Опубликовано , 66 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Капитал

Последние новости:

Фото © biz.a42.ru

В Кемеровской области темпы прироста экономики каждый год будут фиксироваться на уровне не более 1,4%. В связи с этим, как отметили в администрации области, объём валового регионального продукта (ВРП) к 2020 году достигнет 1,1 триллиона рублей.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития до 2020 года представил замгубернатора Денис Шамгунов. По его словам, ежегодные темпы прироста объёма промышленного производства составят от 0,7% до 1,6%.

В 2018—2020 годы будет расти и зарплата – каждый год на 7,2 – 8,6%. В администрации добавили, что к 2020 году средняя оплата труда в регионе достигнет 40 700 рублей, а по стране – 46 185.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/93026.html

http://biz.a42.ru/images/cache/9491_jpg_130b9d94aac9edc8a2a0abc006e68546.jpg

В Кемеровской области темпы прироста экономики каждый год будут фиксироваться на уровне не более 1,4%.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

Пожар на хлебокомбинате привел к дефициту хлеба в Новокузнецке

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровские управляющие организации завершили подготовку к зиме

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке девушка разбила сковородой автомобиль бывшего мужа

VSЁ42
VSЁ42

В Мысках мошенница украла 220 000 рублей под предлогом покупки коровы

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровский бизнесмен сжег «Форд» бывшего партнера

Интерфакс
Интерфакс

Путин не давал поручений по поводу конфликта Тинькова с блогерами

Политика

Ноябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить